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Форвард «Реал Сосьедада» Исак заявил о желании продолжить карьеру в АПЛ

08:48
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Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак заявил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

«Сейчас я играю в отличном клубе, я счастлив, но мне хотелось бы однажды попробовать себя в Англии. В АПЛ выступают 6-7 клубов мирового уровня, в этой лиге очень высокий уровень. Любому футболисту хочется максимально раскрыть свой потенциал. У меня есть определенные ожидания от самого себя, посмотрим, куда меня приведет судьба», — приводит The Independent слова Исака.

В сезоне-2021/22 Исак провел 12 матчей за «Реал Сосьедад», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего шведа в 40 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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