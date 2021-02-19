Заа объявил об отказе вставать на колено и поддерживать Black Lives Matter

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа 19 февраля объявил об отказе вставать на колено и поддерживать движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Я уже говорил, что считаю коленопреклонение глупым. В детстве родители объясняли мне, что я должен гордиться своим цветом кожи вне зависимости от чего-либо. Я считаю, что мы должны стоять. Сейчас коленопреклонение просто стало тем, что мы делаем перед матчами, а этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено и носить одежду с надписью Black Lives Matter на спине, потому что это словно мишень», — цитирует Goal Заа.

Футболист объяснил, почему считает акцию с коленопреклонением и движение Black Lives Matter неправильным.

«Мы изолируем себя. Мы пытаемся сказать, что мы равны, но изолируем себя всеми этими вещами которые все равно не работают. Я считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки. Пока не будет никаких действий, даже не говорите мне про это», — добавил Заа.

13 февраля Заа раскритиковал движение Black Lives Matter и инициативу вставать на одно колено перед началом каждого матча.