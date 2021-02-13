Заа резко высказался о движении Black Lives Matter

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа раскритиковал движение Black Lives Matter и инициативу вставать на одно колено перед матчами.

«Все это вставание на колени... Почему я должен вставать на колено, чтобы показать, что мы имеем значение? Почему на моей надежде должна быть нашивка Black Lives Matter, чтобы показать, что мы имеем значение? Все это — бред и глупость.



Когда люди хотят, чтобы я высказался о движении Black Lives Matter, я отвечаю, что не буду этого делать. Иначе потом напишут: «Заа выступил за нас». Для галочки. Люди делают фэйковые аккаунты на всех платформах и оскорбляют темнокожих людей, никто ничего не делает, чтобы изменить это. Все, что сейчас делается, все это шоу не имеет никакого смысла», — приводит Evening Standard слова Заа.

31 января нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что столкнулся с расистскими оскорблениями на расовой почве в свой адрес в социальных сетях.