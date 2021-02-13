Заа резко высказался о движении Black Lives Matter
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа раскритиковал движение Black Lives Matter и инициативу вставать на одно колено перед матчами.
«Все это вставание на колени... Почему я должен вставать на колено, чтобы показать, что мы имеем значение? Почему на моей надежде должна быть нашивка Black Lives Matter, чтобы показать, что мы имеем значение? Все это — бред и глупость.
Когда люди хотят, чтобы я высказался о движении Black Lives Matter, я отвечаю, что не буду этого делать. Иначе потом напишут: «Заа выступил за нас». Для галочки. Люди делают фэйковые аккаунты на всех платформах и оскорбляют темнокожих людей, никто ничего не делает, чтобы изменить это. Все, что сейчас делается, все это шоу не имеет никакого смысла», — приводит Evening Standard слова Заа.
31 января нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что столкнулся с расистскими оскорблениями на расовой почве в свой адрес в социальных сетях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/crystal-palace-wilfried-zaha-taking-knee-black-lives-matter-shirts-degrading-b919545.html
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