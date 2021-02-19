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Сон остался доволен игрой вместе с Бэйлом

11:37
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от игры вместе с форвардом Гаретом Бэйлом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера» (1:4).

«У меня очень близкие отношения с Гаретом. Я счастлив, что он получает игровое время и что он забил гол и отдал результативную передачу. Я получаю удовольствие, когда играю вместе с ним», — цитирует Goal Сона.

В матче против «Вольфсбергера» Бэйл отдал голевую передачу Сону и забил гол.

Ответная встреча «Тоттенхэма» с «Вольфсбергом» состоится 25 февраля. Начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-really-enjoy-playing-with-bale-son-expresses-delight-after/14rn0rvnxu8yf1dlpm43b7rs5a

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