Сон остался доволен игрой вместе с Бэйлом
11:37
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от игры вместе с форвардом Гаретом Бэйлом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера» (1:4).
«У меня очень близкие отношения с Гаретом. Я счастлив, что он получает игровое время и что он забил гол и отдал результативную передачу. Я получаю удовольствие, когда играю вместе с ним», — цитирует Goal Сона.
В матче против «Вольфсбергера» Бэйл отдал голевую передачу Сону и забил гол.
Ответная встреча «Тоттенхэма» с «Вольфсбергом» состоится 25 февраля. Начало — в 20.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-really-enjoy-playing-with-bale-son-expresses-delight-after/14rn0rvnxu8yf1dlpm43b7rs5a
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