Сон остался доволен игрой вместе с Бэйлом

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от игры вместе с форвардом Гаретом Бэйлом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера» (1:4).

«У меня очень близкие отношения с Гаретом. Я счастлив, что он получает игровое время и что он забил гол и отдал результативную передачу. Я получаю удовольствие, когда играю вместе с ним», — цитирует Goal Сона.

В матче против «Вольфсбергера» Бэйл отдал голевую передачу Сону и забил гол.

Ответная встреча «Тоттенхэма» с «Вольфсбергом» состоится 25 февраля. Начало — в 20.00 (мск).