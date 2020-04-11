«Ювентус» хочет вернуть Поля Погба, агент игрока уже ведет переговоры

«Ювентус» ведет переговоры по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

— Поль Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» этим летом, — написал у себя в Twitter Скира. — «Ювентус» все еще является приоритетом для француза, «бьяконери» хотят вернуть игрока. Агент Погба Мино Райола уже ведет переговоры.

Paul #Pogba wants to leave #ManchesterUnited this summer. His first choice is still #Juventus, which are working to make him come back. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers #MUFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 10, 2020

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов.

Погба выступал за «Ювентус» с лета 2012 года по лето 2016 года, после чего был куплен «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.