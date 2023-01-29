Клопп: «Мы пропустили два гола со стандартов. Это не очень приятно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче 1/16 финала Кубка Англии от «Брайтона» (1:2).

«Мы приехали сюда после игры несколько недель назад, когда мы даже не были сами собой. Сегодня мы играли лучше, но пропустили два гола со стандартов, а этого ни в коем случае нельзя допускать. Мы могли лучше действовать в моментах с пропущенными голами. В первом случае мы отбились, но могли бы заблокировать удар. Это не очень приятно. Со временем мы могли бы увидеть положительные моменты, но мы хотели пройти в следующий раунд. Поздравляем «Брайтон», — приводит слова Клоппа BBC.

Соперник «Брайтона» в 1/8 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.