«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Гордона

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» Этони Гордона. С 21-летним англичанином заключен долгосрочный контракт.

По данным британских СМИ, сумма сделки составит около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Этони Гордон стал первым новичком «Ньюкасла» в январское трансферное окно.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей за «сорок» и забил 3 гола.