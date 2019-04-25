Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 36-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".

- По состоянию Фабинью и Адама Лалланы - решение по ним будет принято перед матчем. Деян Ловрен? Есть некоторые сомнения, мы пока точно не знаем. Посмотрим сегодня, он пройдет необходимое тестирование, - цитирует специалиста ВВС. - Вчера Ловрен тренировался. Вероятно, все будет в порядке. Алекс Окслейд-Чемберлен? Он тренировался, с ним все хорошо.

Матч "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" состоится 26 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.