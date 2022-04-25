Томас Тухель поделился эмоциями после победы «Челси» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победный матч команды в 34-м туре АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

«Мы контролировали игру, но не могли найти свободные зоны, оставалось только ждать, рисковать не стоило. Мы пытались сдерживать их порывы контратаковать. А удаление у них в конце игры позволило находить больше свободных зон и решить задачу.

Эта победа — огромный шаг вперед. У нас еще есть игры в запасе, я рад был победить. Мы заслужили капельку удачи после недавних результатов. Впереди важная игра в Манчестере, и такая победа поднимает настроение», — цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» набрал 65 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» остался на седьмой строчке (52 очка).