Юрген Клопп: «Можем использовать в центре защиты Хендерсона, Робертсона или Вайналдума»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого может использовать в центре защиты из-за травм Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Фабинью.
— Мы можем выпустить в центре защиты Джордана Хендерсона или Джорджиньо Вайналдума, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Также, там может сыграть и Эндрю Робертсон. Все трое по габаритам не уступают Хавьеру Маскерано, а он довольно неплохо играл на этой позиции. В общем, у нас есть несколько вариантов, один из которых мы используем.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.