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Юрген Клопп: «Можем использовать в центре защиты Хендерсона, Робертсона или Вайналдума»

09:39
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого может использовать в центре защиты из-за травм Виргила ван Дейка, Жоэля Матипа и Фабинью.

— Мы можем выпустить в центре защиты Джордана Хендерсона или Джорджиньо Вайналдума, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Также, там может сыграть и Эндрю Робертсон. Все трое по габаритам не уступают Хавьеру Маскерано, а он довольно неплохо играл на этой позиции. В общем, у нас есть несколько вариантов, один из которых мы используем.

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