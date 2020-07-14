Юрген Клопп: «Ловрен — важная часть команды, он нужен «Ливерпулю»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Деяна Ловрена. Ранее сообщалось, что 31-летний хорват близок к переходу в «Зенит».
— Деян получил пару неприятных травм, но если говорить в целом, то он проводил за «Ливерпуль» невероятные матчи, — приводит журналист The Athletic Джеймс Пирс слова Клоппа. — Ловрен — важная часть нашей команды. У нас в составе есть 4 центральных защитника, и все они нам нужны. Деян — надежный футболист, мне больше нечего скаазать. Ловрен — футболист «Ливерпуля», он нужен команде.
В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.
Klopp on Lovren: «Couple of times injured but Dejan played for us outstanding games. He's an important part of the squad. We have 4 CBs and we needed all 4 always. Always a very reliable player. Nothing else to say. Dejan is a player of LFC and we need him.» #LFC— James Pearce (@JamesPearceLFC) July 14, 2020