Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Юрген Клопп: «Ловрен — важная часть команды, он нужен «Ливерпулю»

15:59
Деян Ловрен. Фото Sky Sports
Деян Ловрен. Фото Sky Sports
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Деяна Ловрена. Ранее сообщалось, что 31-летний хорват близок к переходу в «Зенит».

— Деян получил пару неприятных травм, но если говорить в целом, то он проводил за «Ливерпуль» невероятные матчи, — приводит журналист The Athletic Джеймс Пирс слова Клоппа. — Ловрен — важная часть нашей команды. У нас в составе есть 4 центральных защитника, и все они нам нужны. Деян — надежный футболист, мне больше нечего скаазать. Ловрен — футболист «Ливерпуля», он нужен команде.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир