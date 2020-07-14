Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Деяна Ловрена. Ранее сообщалось, что 31-летний хорват близок к переходу в «Зенит».

— Деян получил пару неприятных травм, но если говорить в целом, то он проводил за «Ливерпуль» невероятные матчи, — приводит журналист The Athletic Джеймс Пирс слова Клоппа. — Ловрен — важная часть нашей команды. У нас в составе есть 4 центральных защитника, и все они нам нужны. Деян — надежный футболист, мне больше нечего скаазать. Ловрен — футболист «Ливерпуля», он нужен команде.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.