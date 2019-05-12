Юрген Клопп: "Горжусь "Ливерпулем" в любом случае"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих подопечных не зацикливаться на возможном чемпионстве в АПЛ перед матчем 38-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона". Встреча пройдет сегодня, 12 мая, начало – в 17.00 (мск).

– Мы просто должны сосредоточиться на положительном результате в игре с "волками". Конечно, было бы идеально, если мы финишируем с 97 очками, но это не все. У нас остается надежда, что произойдет еще кое-какое событие. В любом случае я горжусь своей командой, – приводит слова Клоппа Squawka News

"Ливерпуль" занимает второе место с 94 очками в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" с 95 баллами располагается на первой строчке.

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