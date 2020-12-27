Йович может перейти в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает Express&Star.

По информации источника, «волки» интересуются 23-летним сербом в качестве замены Раулю Хименесу, который восстанавливается от перелома черепа. Сообщается, что помимо Йовича клуб рассматривает кандидатуру Дивока Ориги из «Ливерпуля».

В сезоне-2020/21 Йович принял участие в 4 матчах «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.