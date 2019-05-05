Главный тренер "Хаддерсфилда" Ян Зиверт остался доволен ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в матче чемпионата Англии. Его команда занимает последнее место в премьер-лиге.

– У обеих команд были шансы. "Юнайтед" очень силен, но мы хотели дать сигнал нашим болельщикам. Сегодняшняя игра показала, что мы на правильном пути, – цитирует ВВС Зиверта. – Мы – "терьеры", и это в нашем имени, это должно быть в нашей крови. "Юнайтед" боролся за свои шансы, но мы знали, что и у нас они будут. Это большое время для клуба. Я должен много работать, чтобы подготовить команду к чемпион-лиге и найти игроков, которые будут выступать за нас в следующем сезоне. Понимаю, что внедрение желаемого стиля займет время, но мы справимся.