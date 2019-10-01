Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

— Я хочу большего: как в плане результатов, так и в игре, но мы прогрессируем, — цитирует BBC испанского специалиста. — Мы были конкурентоспособны, но можем играть лучше. Можем лучше контролировать мяч и больше рисковать в штрафной площади соперника. Не самый лучший результат с точки зрения набора очков, но одно очко устроит, если мы выиграем в следующее воскресенье у «Борнмута».

Гол Обамеянга? Очень довольны им. Нам нужно больше игроков, способных забивать.

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