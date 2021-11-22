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«Выдающийся человек». Роналду попрощался с Сульшером

Роналду отреагировал на уход Сульшера из «МЮ»
13:34
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал отставку Уле Гуннар Сульшера с поста главного тренера команды. Специалист покинул клуб 21 ноября.

«Он был форвардом, когда я впервые сыграл на «Олд Траффорд», и он работал тренером в момент, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но что важнее — он выдающийся человек!» — написал Роналду в Instagram.

Сульшер возглавлял «МЮ» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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