«Выдающийся человек». Роналду попрощался с Сульшером
Роналду отреагировал на уход Сульшера из «МЮ»
13:34
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал отставку Уле Гуннар Сульшера с поста главного тренера команды. Специалист покинул клуб 21 ноября.
«Он был форвардом, когда я впервые сыграл на «Олд Траффорд», и он работал тренером в момент, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но что важнее — он выдающийся человек!» — написал Роналду в Instagram.
Сульшер возглавлял «МЮ» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
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