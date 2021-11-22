«Выдающийся человек». Роналду попрощался с Сульшером

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал отставку Уле Гуннар Сульшера с поста главного тренера команды. Специалист покинул клуб 21 ноября.

«Он был форвардом, когда я впервые сыграл на «Олд Траффорд», и он работал тренером в момент, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но что важнее — он выдающийся человек!» — написал Роналду в Instagram.