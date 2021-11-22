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Эвра Сульшеру: «Спасибо, что заставил нас вновь поверить в «Манчестер Юнайтед»

Патрис Эвра высказался об уходе Сульшера из «МЮ»
13:45
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался по поводу отставки главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Спасибо, что заставил нас вновь поверить в «Манчестер Юнайтед», мой друг», — написал Эвра в Twitter.

Сульшер возглавлял «МЮ» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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