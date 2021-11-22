В Англии сообщили, что Стив Брюс хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
12:59
Бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, 60-летний англичанин хочет тренировать манкунианцев и считает, что мог бы стабилизировать обстановку в раздевалке команды.
Напомним, что 21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. В свою очередь Брюс покинул «Ньюкасл» 20 октября.
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