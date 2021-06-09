«Вулверхэмптон» объявил о назначении Бруну Лаже главным тренером команды
12:14
«Вулверхэмптон» объявил о назначении Бруну Лаже на пост главного тренера команды.
45-летний португальский специалист начнет работу с «волками» в ближайшее время. Тренер направляется на базу клуба, после чего будет представлен команде и начнет предсезонную подготовку.
Introducing our new head coach.#WelcomeBruno— Wolves (@Wolves) June 9, 2021
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Срок соглашения с Лаже не уточняется. Предыдущим местом работы специалиста является «Бенфика». Лаже покинул пост главного тренера «орлов» в июне 2020 года.
21 мая пост главного тренера «Вулвз» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам сезона-2020/21 «Вулверхэмптон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
Дополнительная информация:
https://www.wolves.co.uk/news/club/20210609-lage-becomes-new-wolves-head-coach/
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