Переговоры «Кристал Пэлас» с Нуну Эшпириту Санту сорвались

Переговоры Нуну Эшпириту Санту с «Кристал Пэлас» по поводу поста главного тренера команды сорвались, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «орлы» не смогли удовлетворить требования 47-летнего португальского специалиста по ряду контрактных условий. Лондонский клуб сосредоточится на кандидатурах Шона Дайча и Стива Купера.

21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.

«Кристал Пэлас» остался без тренера по окончании сезона-2020/21 — команду покинул Рой Ходжсон, который принял решение завершить тренерскую карьеру.