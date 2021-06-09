Переговоры «Кристал Пэлас» с Нуну Эшпириту Санту сорвались
12:46
Переговоры Нуну Эшпириту Санту с «Кристал Пэлас» по поводу поста главного тренера команды сорвались, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «орлы» не смогли удовлетворить требования 47-летнего португальского специалиста по ряду контрактных условий. Лондонский клуб сосредоточится на кандидатурах Шона Дайча и Стива Купера.
21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.
«Кристал Пэлас» остался без тренера по окончании сезона-2020/21 — команду покинул Рой Ходжсон, который принял решение завершить тренерскую карьеру.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9667531/Crystal-Palace-END-talks-Nuno-Espirito-Santo-new-manager.html
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