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Переговоры «Кристал Пэлас» с Нуну Эшпириту Санту сорвались

12:46
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Переговоры Нуну Эшпириту Санту с «Кристал Пэлас» по поводу поста главного тренера команды сорвались, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «орлы» не смогли удовлетворить требования 47-летнего португальского специалиста по ряду контрактных условий. Лондонский клуб сосредоточится на кандидатурах Шона Дайча и Стива Купера.

21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.

«Кристал Пэлас» остался без тренера по окончании сезона-2020/21 — команду покинул Рой Ходжсон, который принял решение завершить тренерскую карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9667531/Crystal-Palace-END-talks-Nuno-Espirito-Santo-new-manager.html

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