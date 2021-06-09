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Мэйтланд-Найлс заявил, что готов уйти из «Арсенала» из-за неопределенности с будущим в клубе

10:59
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Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс заявил, что готов уйти из команды из-за неопределенности с будущим в составе «канониров».

«Если бы кто-то из «Арсенала» позвонил и сказал, что клуб хочет провести со мной встречу, то мне было бы гораздо проще рассуждать о своем будущем. Я доступен в любое время, хотелось бы, чтобы мне позвонили и сказали, рассчитывают ли на меня или хотят продать. Мне нужна хоть какая-то ясность. Когда она наступит, тогда я смогу начать работу с теми, с кем должен. Неважно, поиск ли это нового клуба или продолжение карьеры в нынешнем. Если все получится — отлично, а если нет — тогда прости-прощай, «Арсенал». Я проделал долгий путь и горжусь, что играл за «канониров». Может, в клубе еще что-то поменяется, но, если что, всегда есть другие команды», — цитирует The Telegraph Мэйтланд-Найлса.

Мэйтланд-Найлс провел вторую половину сезона-2020/21 на правах аренды в «Вест Бромвиче». 23-летний англичанин провел 15 матчей за «дроздов» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/06/08/ainsley-maitland-niles-interview-could-time-kiss-arsenal-goodbye/

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