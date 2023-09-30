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Сегодня, 18:57

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» и опустился на 10-е место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте забил Йоаким Андерсен.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет 7 октября. В этот же день «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом», но перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед». Победу «молотобойцам» принесли голы Джаррода Боуэна (24-я минута) и Томаша Соучека (37-я).

«Вест Хэм» c 13 очками поднялся на 7-е место, «Шеффилд» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Шеффилд Юнайтед

В еще одной игре 7-го тура «Ньюкасл» дома одержал победу над «Бернли» — 2:0. За «сорок» отличились Мигель Альмирон (14-я минута) и Александр Исак, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

«Ньюкасл» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Бернли» с 1 очком опережает «Шеффилд» по дополнительным показателям, занимая предпоследнее место.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Бернли
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Бернли
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
2
7
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

«Манчестер Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
3
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
4
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
5
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
6
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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