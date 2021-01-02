«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Анже»
09:58
«Вулверхэмптон» заинтересован в нападающем «Анже» Стефане Баокене, сообщает Ouest France.
По информации источника, «волки» являются главными претендентами на 28-летнего француза, несмотря на интерес к нему со стороны других английских клубов, чьи названия не сообщаются.
В сезоне-2020/21 Баокен провел 14 матчей за «Анже», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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