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«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Анже»

09:58
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«Вулверхэмптон» заинтересован в нападающем «Анже» Стефане Баокене, сообщает Ouest France.

По информации источника, «волки» являются главными претендентами на 28-летнего француза, несмотря на интерес к нему со стороны других английских клубов, чьи названия не сообщаются.

В сезоне-2020/21 Баокен провел 14 матчей за «Анже», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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