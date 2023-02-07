Чемпионшип может не принять «Манчестер Сити» в случае вылета «горожан» из АПЛ

Чемпионшип (второй по силе дивизион в системе английских чемпионатов) может не принять «Манчестер Сити» в случае вылета «горожан» из чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Английская футбольная лига (EFL), которая владеет правами на проведение чемпионшипа, первой и второй лиг, имеет право не принимать «МанСити» в качестве участника соревнования. Объясняется это тем, что в эти турниры могут входить только 72 команды.

В случае исключения из АПЛ, клубы должны подать заявку на попадание в чемпионшип.

Руководство чемпионата Англии заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.