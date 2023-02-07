«Вест Хэм» повысил цену на Райса до 135 миллионов евро

«Вест Хэм» изменил требования по продаже полузащитника Деклана Райса, сообщает Talksport.

По данным источника, клуб намерен выручить с трансфера хавбека не меньше135 миллионов евро. Ранее сообщалось о 110-120 миллионах.

Главным претендентом на игрока сборной Англии считается «Манчестер Юнайтед». Также интересуются «Арсенал» и «Челси».

В этом сезоне АПЛ 24-летний футболист поучаствовал в 21 матче, забив один мяч и сделав две результативные передачи.