Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отразил пенальти в исполнении Габриэла Жезуса в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Для голкипера это первый отраженный 11-метровый удар в АПЛ.

Примечательно, что в прошлом сезоне Хендерсон впервые в своей карьере взял пенальти в чемпионшипе, также в составе «Шеффилда». Два года назад голкипер впервые в карьере отразил пенальти в лиге 1 (третьем по силе дивизионе). Тогда ему это удалось сделать в составе «Шрусбери».

Трансляция матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»