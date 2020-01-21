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Вратарь «Шеффилда» впервые взял пенальти в АПЛ. Два года назад он это сделал в лиге 1, год назад — в чемпионшипе

23:28

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отразил пенальти в исполнении Габриэла Жезуса в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Для голкипера это первый отраженный 11-метровый удар в АПЛ.

Примечательно, что в прошлом сезоне Хендерсон впервые в своей карьере взял пенальти в чемпионшипе, также в составе «Шеффилда». Два года назад голкипер впервые в карьере отразил пенальти в лиге 1 (третьем по силе дивизионе). Тогда ему это удалось сделать в составе «Шрусбери».

Трансляция матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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