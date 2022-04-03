Вратарь «Арсенала» Лено не намерен переходить в «Ньюкасл» и хочет вернуться в Германию

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено не хочет переходить в «Ньюкасл», сообщает Daily Star.

По информации источника, 30-летний немец, проигравший конкуренцию за место в воротах «канониров» Аарону Рамсдэйлу, рассматривает возможность вернуться в Германию в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуется «Байер».

В сезоне-2021/22 Лено провел 8 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.