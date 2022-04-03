Вратарь «Арсенала» Лено не намерен переходить в «Ньюкасл» и хочет вернуться в Германию
Вратарь «Арсенала» Бернд Лено не хочет переходить в «Ньюкасл», сообщает Daily Star.
По информации источника, 30-летний немец, проигравший конкуренцию за место в воротах «канониров» Аарону Рамсдэйлу, рассматривает возможность вернуться в Германию в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуется «Байер».
В сезоне-2021/22 Лено провел 8 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 1
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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