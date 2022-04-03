Гол Боуэна помог «Вест Хэму» победить «Эвертон»

«Вест Хэм» победил «Эвертон» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

На 32-й минуте счет открыл Аарон Крессуэлл из «Вест Хэма». Мэйсон Холгейт сравнял на 53-й минуте. А на 59-й минуте Джаррод Боуэн удвоил преимущество «Вест Хэма».

«Вест Хэм» набрал 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Эвертона» 25 очков и 17-я позиция.