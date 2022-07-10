Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити» с зарплатой в 11 миллионов евро в год

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден близок к продлению контракта с клубом, сообщает Star.

По сведениям источника, новое соглашение с 22-летним англичанином будет рассчитано на 6 лет. По контракту Фоден будет получать 200 тысяч фунтов в неделю — это 11,3 млн евро в год.

В минувшем сезоне Фоден провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.