Во время матча «Лестер» — «Уотфорд» погас свет
Во время матча 1/32 финала Кубка Англии «Лестер» — «Уотфорд» на стадионе «Кинг Пауэр» погас свет. Это произошло в первой половине второго тайма.
Главному арбитру встречи Майку Дину пришлось остановить встречу.
«Уотфорд» за время отсутствия электричества в течение пяти минут сделал три замены.
Пока на стадионе было темно болельщики зажгли мобильные телефоны и скандировали: «Мы «Лестер» и мы будем играть в темноте».
Счет в матче 3:1 в пользу «Лестера».
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