«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» проиграл «Кембриджу»
«Лестер» в 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Уотфорд» со счетом 4:1. Голы забили Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон.
По ходу встречи на стадионе «Кинг Пауэр» отключился свет.
В составе «Уотфорда» отличился Жуан Педру.
В другой встрече 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл» проиграл клубу из первой лиги «Кембридж» со счетом 0:1. Гол забил Джо Айронсайд.
«Брентфорд» со счетом 4:1 на выезде обыграл «Порт Вейл». Хет-трик оформил нападающий Брайан Мбемо, еще один гол на счету Маркуса Форсса. У хозяев отличился Киан Харратт.
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