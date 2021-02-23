Гвардьола рассказал об опасности фэнтези футбола для клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что развитие фэнтези футбола влияет на отношения между игроками разных клубов.

«Иногда тренеры должны делать определенный выбор. И ведь игроки из разных клубов дружат между собой. Поэтому информация может утечь. Это неэтично и непрофессионально. Но такое иногда случается», — приводит слова тренера ESPN.

Ранее, 23 февраля, «Астон Вилла» запретила членам команды — как игрокам, так и персоналу — играть в фэнтези АПЛ.

В «Астон Вилле» недовольны тем, что информация о травме полузащитника Джека Грилиша перед игрой с «Лестером» (1:2) вышла за пределы клуба.

Это связывают с тем, что сразу несколько футболистов команды, которые играют в фэнтези АПЛ, вывели его из состава за два дня до матча, когда он не смог завершить тренировку. В частности, его исключили из своей команды Мэтт Таргетт, Нил Тэйлор и Конор Хурихэйн, а также аналитик Скотт Эди-Линфорт и физиотерапевт Роб Маршалл.

Другие клубы также изучают вопрос о том, могут ли их игроки и персонал распространить внутреннюю информацию.