Владелец «Лидса» рассказал об убытках из-за коронавируса

Владелец «Лидса» Андреа Радрицциани рассказал о том, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса.

— К сожалению, для футбола коронавирус — экономическая катастрофа, — приводит Sky Sports слова Радрицциани. — Клубы вроде нашего теряют около 8-10 миллионов фунтов каждый год, чтобы быть конкурентоспособным, мало кому хочется держать бизнес, который приносит только убытки каждый год. Нынешняя ситуация только ухудшает наше положение. Сейчас нет матчей, мы не получаем прибыль с домашних встреч, на этом мы теряем около 2,5 миллионов фунтов. Это единственный источник прибыли, мы не можем заработать такую же сумму с отчислений за ТВ-права. Пандемия только ухудшает ситуацию, которая и так достаточно сложная.

Мы хотим играть, но пока непонятно, сможем ли мы, и будут ли матчи проходить за закрытыми дверями. Надеюсь, что нам разрешат продолжить чемпионат, потому что «Лидс» хочет побороться за повышение в классе. Надеюсь, что в результате будет принято правильное решение. Впрочем, надо помнить, что здоровье — превыше всего, так что футбол может и подождать. Сначала нужно пережить этот глобальный кризис и восстановить привычный ритм жизни во всем мире.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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