Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» могут купить «Лидс» за 400 миллионов фунтов

Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» заинтересованы в покупке «Лидса», сообщает The Athletic.

По информации источника, с делка, в результате которой в собственность американцев перейдут 100 процентов акций английского клуба, а также домашний стадион «Элланд Роуд», оценивается в 400 миллионов фунтов.

Отмечается, что смена владельцев клуба может произойти до января 2024 года.

Напомним, что контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани, который в 2017 году купил клуб за 45 миллионов фунтов.