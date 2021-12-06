Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» могут купить «Лидс» за 400 миллионов фунтов
13:36
Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» заинтересованы в покупке «Лидса», сообщает The Athletic.
По информации источника, сделка, в результате которой в собственность американцев перейдут 100 процентов акций английского клуба, а также домашний стадион «Элланд Роуд», оценивается в 400 миллионов фунтов.
Отмечается, что смена владельцев клуба может произойти до января 2024 года.
Напомним, что контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани, который в 2017 году купил клуб за 45 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2998088/2021/12/06/ornstein-49ers-have-option-to-buy-leeds-until-2024-newcastles-botman-interest-balogun-set-for-loan/
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