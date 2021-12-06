Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» могут купить «Лидс» за 400 миллионов фунтов

13:36
Теги:

Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» заинтересованы в покупке «Лидса», сообщает The Athletic.

По информации источника, сделка, в результате которой в собственность американцев перейдут 100 процентов акций английского клуба, а также домашний стадион «Элланд Роуд», оценивается в 400 миллионов фунтов.

Отмечается, что смена владельцев клуба может произойти до января 2024 года.

Напомним, что контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани, который в 2017 году купил клуб за 45 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2998088/2021/12/06/ornstein-49ers-have-option-to-buy-leeds-until-2024-newcastles-botman-interest-balogun-set-for-loan/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Суд зарегистрировал против Киркорова 37 дел об уклонении от исполнения наказания
2
1