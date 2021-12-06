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«Тоттенхэм» и Льорис начали переговоры о продлении контракта

15:59
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может продлить контракт с клубом.

Как сообщает The Athletic, переговоры между футболистом и клубом уже начались и войдут в более активную фазу ближе к первому января. С этой даты француз сможет вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет сохранить Льориса в команде.

Нынешний контракт 34-летнего голкипера действует до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Льорис сыграл за «Тоттенхэма» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 18 мячей и шесть игр отстоял на ноль.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2998088/2021/12/06/ornstein-49ers-have-option-to-buy-leeds-until-2024-newcastles-botman-interest-balogun-set-for-loan/?source=emp_shared_article

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Анна Горшкова все материалы автора

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