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Ричардс высказался о скором противостоянии Джеррарда и Клоппа

13:16
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Экс-защитник сборной Англии Майк Ричардс рассказал, чего ждет от матча «Астон Виллы» с «Ливерпулем».

«Джеррард сказал, что поедет на «Энфилд» и попытается победить. Я и не думал, что он скажет что-то другое. Конечно, у «Ливерпуля» сильнее команда, но он будет рад возможности сразиться с ними.

Он уже одержал победу над одним из своих тренеров — Бренданом Роджерсом из «Лестера», и ему будет приятно помериться силами с Юргеном Клоппом», — написал Ричардс в своей колонке на BBC.

Матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» состоится 11 декабря. Начало — в 18.00 (мск). Джеррард играл в составе мерсисайдцев большую часть карьеры — в 1998-2015 годах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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