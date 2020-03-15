Виргил ван Дейк: «Я буду опустошен, если мы возьмем чемпионство на пустом стадионе»
14:48
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мнением о приостановке чемпионата Англии из-за коронавируса.
— Никто не хочет проводить матчи без болельщиков, — приводит слова ван Дейку BBC Sport. — Я буду опустошен, если мы возьмем чемпионство на пустом стадионе и фанаты это не увидят.
До тех пор, пока не будет принято решение о том, как мы пройдут матчи, нам просто нужно с этим справиться. Но когда чемпионат возобновят, мы все равно возьмем титул для наших фанатов.
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