Виргил ван Дейк: «Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на церемонии вручения «Золотого мяча» пошутил над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец, занявший третье место в голосовании, не посетил мероприятие. Вместо этого он принял участие в гала-церемонии награждения лучших игроков в итальянском футболе по итогам прошлого сезона. Она состоялась в Милане. Голландца попросили прокомментировать отсутствие лидера туринцев.

— Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»? — ответил вопросом на вопрос ван Дейк.

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