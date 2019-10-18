Виргил ван Дейк: «Потребность «Ливерпуля» в титулах еще больше, чем до победы в Лиге чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк отметил, что его команда не утратила мотивацию, выиграв в прошлом сезоне Лигу чемпионов. По словам голландца, футболисты еще больше хотят выигрывать трофеи.

— Потребность в титулах еще больше, чем до победы в Лиге чемпионов, — цитирует Sky Sports ван Дейка. — Каждый хочет снова пройти через то же самое. Это была фантастическая ночь. Давление на нас растет. Но это исходит от прессы. Она любит оказывать прессинг. С этим приходится мириться. Это на меня не влияет, я не думаю о том, что говорят другие. Просто стремлюсь к победе в каждой игре.