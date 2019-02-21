Виргил ван Дейк: "Хочу, чтобы меня запомнили легендой "Ливерпуля""

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк в интервью BBC Sport признался, что хочет оставить большой след в истории мерсисайдской команды.

Напомним, что 27-летний голландец перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года за 78 миллионов евро из "Саутгемптона".

– Я бы хотел, чтобы меня запомнили легендой "Ливерпуля". Хочу добиться крутых достижений здесь. У нас фантастическая команда и есть все необходимое. Клуб пошел на все возможное, чтобы подписать меня, я хочу отдать "Ливерпулю" всего себя.

Если играешь за этот клуб, тебе всегда будут рады, ты часть семьи. Это одна из причин, почему я хотел играть за "Ливерпуль". Мои родители живут за городом в Голландии. Мне нравится там бывать. Там уютно, тихо, никто не беспокоит. Думаю пожить так, когда закончу играть, – цитирует ван Дейка BBC Sport.

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