Ван Дейк: «Ливерпуль», очевидно, не в лучшей форме, а «МЮ» — в прекрасной»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем матче против «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

«Это важная игра, и нужно, чтобы каждый проявил себя как можно лучше, причем это касается как нас, так и фанатов, которые играют важную роль. Мы должны действовать уверенно, агрессивно, и я с нетерпением жду этого матча, хочется выйти и проявить себя. Мы, очевидно, не в лучшей форме, а соперник — в прекрасной. Но также мы знаем, на что способны и должны показать себя как можно лучше. Каждый должен почувствовать ответственность за результат», — приводит слова ван Дейка Metro.

Игра «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» пройдет 5 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени. «Красные» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ (39 очков).