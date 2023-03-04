«Лестер» уступил «Саутгемптону» в гостях и потерпел четвертое поражение подряд

«Лестер» проиграл «Саутгемптону» на выезде в матче 26-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник хозяев Карлос Алькарас. За три минуты до этого полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз не реализовал пенальти.

«Лестер» потерпел четвертое поражение подряд с учетом всех турниров, «лисы» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. «Саутгемптон» идет на 19-й строчке с 21 очком.