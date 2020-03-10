Виллиан: «Нет никакой конкретики по моему будущему, ни в «Челси», ни в любой другой команде»

Нападающий «Челси» Виллиан рассказал о том, что его будущее остается неясным. Контракт игрока с лондонским клубом заканчивается летом 2020 года.

— Я все еще не знаю, останусь ли в «Челси» или покину команду, — приводит ESPN слова Виллиана. — У меня нет предложений от других команд, я не веду переговоры ни с кем, кроме «Челси». Ни одна другая команда не предлагала мне ничего конкретного, ситуация с «Челси» в той же плоскости. Клуб предлагал мне двухлетний контракт, я сказал, что мне нужен трехлетний, и после этого все повисло в воздухе. В любом случае, хочу подчеркнуть, что я все еще игрок «Челси» и буду стараться делать все возможное чтобы помочь команде до тех пор, пока не закончится контракт.

Контракт 31-летнего Виллиана с «Челси» действует до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей за «синих», забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Тоттенхэма».