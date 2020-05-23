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Виллиан готов доиграть сезон в «Челси»

06:35
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Нападающий «Челси» Виллиан готов остаться в команде до конца сезона, сообщает Goal. У 31-летнего бразильца в конце июня заканчивается срок действия контракта с «синими», но он согласен подписать краткосрочное соглашение, чтобы доиграть чемпионат Англии, который ранее был прерван из-за коронавируса.

В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 7 голов в 37 играх во всех турнирах.

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