Виллиан готов доиграть сезон в «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан готов остаться в команде до конца сезона, сообщает Goal. У 31-летнего бразильца в конце июня заканчивается срок действия контракта с «синими», но он согласен подписать краткосрочное соглашение, чтобы доиграть чемпионат Англии, который ранее был прерван из-за коронавируса.

В сезоне-2019/20 на счету Виллиана 7 голов в 37 играх во всех турнирах.