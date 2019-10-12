Ветераны «Ливерпуля» победили «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды

В Глазго состоялся товарищеский матч между ветеранами «Рейнджерс» и «Ливерпуля». Английская команда победила со счетом 3:2. В составе обеих команд сыграл Стивен Джеррард. Первый тайм он провел за «Ливерпуль», в составе которого отыграл почти всю карьеру футболиста. Во втором он надел футболку команды из Глазго, в которой на данный момент трудится главным тренером.

Ветераны «Рейнджерс» — ветераны «Ливерпуля» — 2:3 (0:2)

Голы: Бойд, Левенкрандс — Луис Гарсия, Патрик Бергер, Эмиль Хески.

За «Рейнджерс» играли: Роналд Ватерреус (вратарь); Алан Хаттон, Клинт Хилл, Ричард Гоу, Педро Мендес, Саша Папач, Ли Маккаллох, Тревор Стивен, Стивен Джеррард, Крис Бойд, Майкл Молс, Начо Ново, Йорг Альбертц, Марвин Эндрюс, Алекс Рэй, Джонатан Йоханссон, Грегори Вигнал, Карлос Куэльяр, Чарли Адам, Питер Левенкрандс.

За «Ливерпуль» играли: Ежи Дудек, Крис Киркленд (вратари); Глен Джонсон, Хосе Энрике, Джейсон Макэтир, Стивен Джеррард, Эмиль Хески, Патрик Бергер, Луис Гарсия, Владимир Шмицер, Джермейн Пеннант, Дирк Кайт, Джейми Каррагер, Стивен Уорнок.

Трансляцию матча вел официальный YouTube-канал «Ливерпуля».