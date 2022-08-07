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Сегодня, 18:24

«Вест Хэм» решил выставить на трансфер бывшего полузащитника ЦСКА Влашича

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, скорее всего, покинет команду. Клуб принял решение выставить 24-летнего хорвата на трансфер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес не видит игроку места в составе своей команды.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
2-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
2
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АПЛ: «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Сити», «МЮ» проиграл «Брайтону» и другие матчи 1-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
6
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
7
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
11
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
12
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
18
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
19
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
Жоэлинтон

Жоэлинтон

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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