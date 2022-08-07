«Вест Хэм» решил выставить на трансфер бывшего полузащитника ЦСКА Влашича

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, скорее всего, покинет команду. Клуб принял решение выставить 24-летнего хорвата на трансфер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес не видит игроку места в составе своей команды.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.