«Вест Хэм» решил выставить на трансфер бывшего полузащитника ЦСКА Влашича
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, скорее всего, покинет команду. Клуб принял решение выставить 24-летнего хорвата на трансфер, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес не видит игроку места в составе своей команды.
Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 2
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 2
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
Новости