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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» на старте АПЛ. Роналду вышел только на замену

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» на старте АПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:2.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в первом туре нового сезона чемпионата Англии.

Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 1:2. Отметим, что это была первая официальная игру «МЮ» под руководством нового тренера.

В составе «Брайтона» дубль в первом тайме оформил полузащитник Паскаль Гросс.

А во второй половине матча полузащитник «чаек» Алексис Макаллистер отправил мяч в свои ворота.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон & Хоув
Голы
Гросс, 30 (0:1), Гросс, 39 (0:2), Макаллистер, 68 (1:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Шоу (Маласиа, 90) Мартинес Магуайр Далот Фред (Криштиану Роналду, 53) Мактоминай (ван де Бек, 78) Бруну Фернандеш (Гарначо, 90) Эриксен Санчо (Эланга, 90) Рэшфорд
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер Данк Велтман Троссар (Лемпти, 75) Кайседо Лаллана (Мвепу, 75) Марч (Levi Colwill, 90) Макаллистер Гросс Уэлбек (Дениз Ундав, 90)
Предупреждения
Мактоминай 25’, Мартинес 45’, Магуайр 53’, Шоу 74’  -  Троссар 53’
Судьи
Тирни (Англия)

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Основные источники исследования

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Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Криштиану Роналду
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
2
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