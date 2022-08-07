«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» на старте АПЛ. Роналду вышел только на замену

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в первом туре нового сезона чемпионата Англии.

Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 1:2. Отметим, что это была первая официальная игру «МЮ» под руководством нового тренера.

В составе «Брайтона» дубль в первом тайме оформил полузащитник Паскаль Гросс.

А во второй половине матча полузащитник «чаек» Алексис Макаллистер отправил мяч в свои ворота.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.