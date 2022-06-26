«Вест Хэм» претендует на нападающего «Вильярреала»

Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

Сумма отступных за игрока составляет 40 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.