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Сегодня, 22:07

«Вест Хэм» претендует на нападающего «Вильярреала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

Сумма отступных за игрока составляет 40 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вильярреал
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