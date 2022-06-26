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Сегодня, 22:23

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» включились в борьбу за защитника «Хоффенхайма»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» и «Ньюкасл» включились в борьбу за защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Также на 24-летнего игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

«Хоффенхайм» готов расстаться с Раумом за сумму в районе 30-35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Раум провел 35 матчей, записав на свой счет три гола и 13 результативных передач.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Хоффенхайм
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