«Фулхэм» хочет купить Андреаса Перейру у «Манчестер Юнайтед»

«Фулхэм» сделал предложение по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры. Лондонский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 10 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов, сообщает UOL.

«Манчестер Юнайтед» уже дал принципиальное согласие на трансфер.

Теперь команде, вернувшейся в высшую лигу Англии, нужно договориться с самим футболистом.

Перейра выступал за «Фламенго» на правах аренды с августа 2021 года. На его счету 45 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.